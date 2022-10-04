交通局今年改善永康大灣路至富強路一段30處路口號誌連鎖。(台南市交通局提供／曹婷婷台南傳真)

交通局於大灣路與永大路口增設左彎待轉區標線。(台南市交通局提供／曹婷婷台南傳真)

國道一號大灣交流道2016年啟用以來，因路口轉向動線複雜、車道停等空間不足，上、下班尖峰時間必回堵，為改善大灣交流道壅塞，台南市交通局繼去年完成小東路及復興路改善，今年改善永康大灣路至富強路一段30處路口號誌連鎖機制，統計平均車行速率由每小時22公里提升至25公里 ，改善幅度達14％。

「行車感覺變順暢了！」吳姓民眾每天開車往返台南市區與新化區，他說，以前路過大灣交流道常常塞到動彈不得，最近路過時，明顯感覺交通順暢許多，「真得很有感」。

交通局長王銘德表示，大灣路為永康大灣往返國道1號大灣交流道及市區的重要幹道，今年度規畫改善大灣路及富強路號誌時制，西起大灣交流道，經大灣路、富強路一段至富強路與西勢路口，全長4.2公里共30個號誌化路口。

此外，交通局也說，為提升車流續進距離並提升智慧交通中心監控即時性，今年也重新汰換13組控制器，納入智慧交通中心遠端連線監控，9月起將沿線30處路口尖峰時段號誌周期由100秒增至120至140秒，延長大灣路幹道方向的綠燈秒數，並依據實際車流需求，調整各路口號誌時制，每次綠燈可多通過約2處路口。

另，為了改善左轉車流效率，交通局於大灣路與永大路口及崑大路與永大路口2處增繪左彎待轉區標線，使左轉車輛於直行箭頭綠燈時可向前停等，左轉燈亮時可一次通過更多車輛，也有效提升路口紓解效率。

交通局指出，大台南智慧交通中心也將大灣路納入台南即時路況平台，壅塞自動告警功能可提示監控人員異常路況資訊，輔以CCTV攝影機觀看回堵情形及判讀塞車原因，適時通報警察局派員疏導或相關單位排除異常事件，不僅節省用路人寶貴時間，也提升台南整體交通安全。