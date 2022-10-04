為歡慶一年一度重陽節的到來，金門縣政府今(4)日上午於昇恒昌金湖飯店舉行「2022重陽節模範老人表揚大會」，14位縣表揚模範長者在兒孫及親友的陪同下盛裝出席，一一上台領獎接受祝賀，並與在場嘉賓合影留念，場面隆重且溫馨。
表揚大會由金門縣長楊鎮浯主持，社會處長董燊、金湖鎮長陳文顧、金寧鄉長楊忠俊、烈嶼鄉長洪若珊等人均到場祝賀。 今年度榮獲金門縣模範老人的長者為：金湖鎮-蔡金城、周振德、謝金練。金沙鎮-黃鴻而、蔡維添。金寧鄉-楊國和、翁王華、楊忠石。烈嶼鄉-洪水件、羅馬牌。金城鎮-蔡世吉、許占儼、盧有倫、洪榮火。此外，金寧鄉盤山村社區發展協會理事長翁明堆，長期投入社區與老人服務事務，榮獲中華民國老人福利協進會頒發全國模範老人楷模，縣府也於表揚活動中一同為其慶賀表彰。
縣長楊鎮浯表示，金門的長輩走過苦難的歲月，為後輩立下典範，這些長輩們不但要養家活口、教育子女，有時更要投入村里間的事務，身兼工作與家庭教育、公益事業等不同的社會責任，所以縣府特別在重陽節舉辦表揚活動，是希望讓更多人看見這些長輩們的付出，並由他們的表現來激勵後輩，一起投身公益與村里事務，讓社會環境更為和諧美好，也希望透過這些活動的舉辦，表達對地區高齡長者之敬愛與重視，喚起民眾要多多照顧及關懷長者。
社會處長董燊說，為了慶祝重陽節，縣府除了從9月中旬陸續展開各鄉鎮「關懷90歲以上長者及百歲人瑞」慰問活動，若疫情更加趨緩還會舉辦一系列重陽敬老的活動，讓大家一起來共同關懷高齡長者，透過活動的舉辦，除宏揚傳統之敬老尊長的美德外，也希望他們累積的經驗與智慧，能夠帶給社會正向的力量，讓重陽節過得更有意義。
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