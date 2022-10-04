接受表揚的模範長者在兒孫及親友的陪同下一一上台領獎並接受祝賀，度過一個溫馨難忘的重陽節(于家麒攝)

金寧鄉長楊忠俊與鄉內模範長者合影留念，祝福長輩們重陽節快樂(于家麒攝)

金寧鄉盤山村社區發展協會理事長翁明堆，榮獲中華民國老人福利協進會頒發全國模範老人楷模，縣府也於表揚活動中一同為其慶賀表彰(于家麒攝)

為歡慶一年一度重陽節的到來，金門縣政府今(4)日上午於昇恒昌金湖飯店舉行「2022重陽節模範老人表揚大會」，14位縣表揚模範長者在兒孫及親友的陪同下盛裝出席，一一上台領獎接受祝賀，並與在場嘉賓合影留念，場面隆重且溫馨。

表揚大會由金門縣長楊鎮浯主持，社會處長董燊、金湖鎮長陳文顧、金寧鄉長楊忠俊、烈嶼鄉長洪若珊等人均到場祝賀。 今年度榮獲金門縣模範老人的長者為：金湖鎮-蔡金城、周振德、謝金練。金沙鎮-黃鴻而、蔡維添。金寧鄉-楊國和、翁王華、楊忠石。烈嶼鄉-洪水件、羅馬牌。金城鎮-蔡世吉、許占儼、盧有倫、洪榮火。此外，金寧鄉盤山村社區發展協會理事長翁明堆，長期投入社區與老人服務事務，榮獲中華民國老人福利協進會頒發全國模範老人楷模，縣府也於表揚活動中一同為其慶賀表彰。

縣長楊鎮浯表示，金門的長輩走過苦難的歲月，為後輩立下典範，這些長輩們不但要養家活口、教育子女，有時更要投入村里間的事務，身兼工作與家庭教育、公益事業等不同的社會責任，所以縣府特別在重陽節舉辦表揚活動，是希望讓更多人看見這些長輩們的付出，並由他們的表現來激勵後輩，一起投身公益與村里事務，讓社會環境更為和諧美好，也希望透過這些活動的舉辦，表達對地區高齡長者之敬愛與重視，喚起民眾要多多照顧及關懷長者。

社會處長董燊說，為了慶祝重陽節，縣府除了從9月中旬陸續展開各鄉鎮「關懷90歲以上長者及百歲人瑞」慰問活動，若疫情更加趨緩還會舉辦一系列重陽敬老的活動，讓大家一起來共同關懷高齡長者，透過活動的舉辦，除宏揚傳統之敬老尊長的美德外，也希望他們累積的經驗與智慧，能夠帶給社會正向的力量，讓重陽節過得更有意義。