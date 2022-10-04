新北市原民局今齊聚700多名原民長者參與「勇槌不朽—槌出健康槌出愛」活動，並邀請黎明技術學院「Tashion泰雅時尚」舞團一起帶跳健康操，新北市長侯友宜也到場與長者一起尬舞、開球。（蔡雯如攝）

新北市原民局設置23處文健站，今齊聚700多名原民長者參與「勇槌不朽—槌出健康槌出愛」活動，並邀請黎明技術學院「Tashion泰雅時尚」舞團一起帶跳健康操，新北市長侯友宜也到場與長者一起尬舞、開球。侯友宜表示，今年活動參與人數較去年多，獎金也提升更多，市府會持續推動更多老人福利政策，期許長者走出戶外，越動越年輕。

侯友宜表示，謝謝大家在疫情期間的配合，以及照服員的努力，為鼓勵長者培養休閒娛樂與運動習慣，走出戶外，今年活動也延續過往風格，強調世代融合，讓學生服務長者，今年再度邀請「Tashion泰雅時尚」舞團設計開幕舞蹈，並到各個文健站教導長者學習。

侯友宜現場與長者一起唱跳，並贈送每個文健站各2個族人製作的拍打小箱鼓，幫助長者手部運動，提升身心靈健康，未來也可用於音樂治療、感覺統合、律動治療，另外侯友宜也與文健站長者、貴賓一起開球，其中最年長的長者更高齡87歲，29人同時將球擊向終點柱，為槌球比賽開啟序幕。

原民局指出，槌球比賽有16隊參賽，報名踴躍，為了贏得獎金，許多文健站年初就開始規畫增設站內的槌球課程，邀請教練指導，為了讓長者了解競賽規則，市府也在活動前利用文健站的工作會議辦理賽前說明會，希望藉由比賽訓練長者手眼協調、團隊合作。

原民局表示，市府已設置23處文健站，2019年至今累計服務服務172萬人次，未來將持續增設據點、擴大服務量能，提供據點服務、關懷訪視、電話問安、健康促進活動、共／送餐等溫馨服務。