「鈉」通常被認為對健康的影響是弊多於利，但完全不吃可能危害身體健康。營養師表示，一名中年女子為了減重、怕水腫，飲食中都不加鹽還瘋狂喝水，未料後續時感疲憊，還會心悸、胸悶、脾氣差；檢查後才發現，她已有「低血鈉」狀況。心臟醫學會專科指導醫師劉中平表示，低血鈉若嚴重會嘔吐、昏迷，甚至可致命。

營養師王證瑋在其臉書表示，一名年約50歲女子面色疲憊地走入診間，表示自己實施斷食減重方法，但別人愈吃愈瘦，她自己卻很累，還會心悸、胸悶、腸胃不佳、口渴難耐，甚至脾氣也很差。

王證瑋了解該病患的飲食情況後發現，該病患怕水腫，飲食中都不加鹽，且認為多喝水才健康，飲用超過體重100倍以上的水量，即一天6~7千CC，看來病患不適原因為低血鈉，「病患到醫院檢查後果真是低血鈉導致上述症狀。」

他表示，鈉離子是身體必需，且喝下過量的水會稀釋體內鈉含量，對身體很傷。此外，短時間大量補水，會使鈉、鉀、鎂等電解質濃度降低，此時若又沒補鹽時，就易發生電解質失衡的自發性脫水，包括疲勞、嘔吐、食慾不振、口渴、呼吸困難等與低血鈉類似的症狀。

王證瑋並說明鈉的5大功用：維持體液平衡、維持神經與肌肉正常功能、控制葡萄糖吸收、維持酸鹼平衡、改善大腦功能。而鈉的獲取來源為食鹽，建議可購買低鈉鹽，其主成分是氯化鈉和氯化鉀，鈉與鉀離子都是人體必備電解質。此外，多喝水固然重要，但要適時補充鈉，以避免低血鈉現象發生。