民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎4日公布敬老金每年發2千元政見。（謝明俊攝）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎4日獲得徐氏宗親會公開支持，並公布敬老金每年發2千元政見。（謝明俊攝）

針對苗栗縣長參選人鍾東錦被揭爆1987年間涉及傷害致死案，民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎4日上午表示，凡走過必留痕跡，這事對鍾東錦的選情必有影響，他曾預言過鍾東錦的選情是開高走低，鍾東錦與謝福弘的支持度將出現死亡交叉，目前選情走向都在他意料之中，現在這幾位參選人，由他來當縣長會比較適合，他個人也願意接受最嚴苛的檢驗，包括私領域的部分，即便是對手也找不出他的缺點。

徐定禎說，他目前最擔心謝福弘會被放生，但即便是謝被放生，謝的票也不會轉移到鍾東錦，有部分可能會轉到他身上，他認為藍營要操作棄保的可能性不大，他一直不願意去攻擊別人私領域的部分，他願意針對政策的部分，來好好作辯論，對手說他的政見是芭樂票，但他們也跟著提，他有中央背書，絕對可以兌現。

4日適逢重陽節，徐定禎並在頭份競選總部公布重陽敬老禮金每年發2千元政見，敬老卡並增加到1千元。徐定禎表示，苗栗縣從2015年起正式邁入高齡社會，目前苗栗縣65歲以上的老年人口已佔總人口比例的18％，因此必需有更完善長輩的照顧政策，長輩是縣內的資產，奉獻且見證苗栗的發展，因此藉由發放重陽敬老禮金表達對長輩的感謝，是縣政府應當規劃的福利政策。

徐定禎指出，目前包含六都、嘉義縣、嘉義市、南投縣、花蓮縣等，都有敬老禮金的政策，值得一提的是，原本堅持取消敬老禮金的柯文哲，今年也決定恢復台北市的敬老禮金發放，顯見發放敬老禮金照顧長輩，幾乎成為各縣市的共識。

子千公徐氏宗親會總幹事徐錦源表示，常常聽外縣市朋友在聊敬老禮金，身為苗栗鄉親卻只能羨慕他人，而徐定禎提出發放2000元重陽敬老禮金，長輩4年就能領到8000元，對生活不無小補，現場許多長輩也對此深有同感紛紛點頭，也對徐定禎的敬老政策相當有共鳴。

徐定禎指出，自己是唯一提出發放重陽敬老禮金政策的候選人，因為苗栗縣政府不懂得管理預算，所以社會福利沒有增加、建設也沒有進步，卻形成嚴重的財政黑洞，導致重陽敬老金無法發放。但事實上發放重陽敬老禮金，每年僅花費約2億元的經費，只要做好財務管理，妥善規劃財政，發放重陽敬老金是絕對可行的政策。

徐定禎也保證，除了會向中央尋求經費補貼外，也會持續推動中油與台電落地繳稅，敬老卡也將每月從700元增加至1000元。