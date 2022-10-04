隔夜美股股全面大漲，以及投資人進場吸納跌深的權重股與成長股，周二日經225指數晨收大漲2.38%，為26,840.75點，稍早前一度漲2.6%，報26,908.75點，創下近2周新高，今日可望創下8月12日以來最大單日漲幅。

東證一部指數早盤收漲2.56%，為1894.86點。

英國新政府宣布調整引發全球市場動盪的大規模減稅政策，決定將不取消富人應付的45%最高所得稅率，以及美國製造業數據意外疲弱，帶動美國公債殖利率大跌，受此激勵，周一美股在今年最後一季的第一個交易日全面大漲，三大指數漲幅都在2.5%上下。債息大跌，科技股和成長股表現尤其強勁，蘋果、微軟等大型成長股和科技股漲幅超過3%，費城半導體指數大漲近4%。

北韓稍早前發射的導彈越過日本上空，為5年來首次，但市場對此反應冷淡。

Uniqlo母公司迅銷漲逾2%，給日經指數帶來最大的提振；其次是晶片製造設備大廠東京威力科創和科技業投資大戶軟銀集團均漲逾3%。

東證一部33大類股以貿易股表現最佳，早盤一度上漲4.55%。伊藤忠商事（Itochu）上修獲利預測並宣布庫藏股計畫，目前股價大漲7.47%，帶動貿易股走高。

受隔夜原油價格大漲激勵，能源股走高，Inpex目前漲4.43%， Japan Petroleum Exploration Co漲3.09%。