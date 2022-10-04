河南省周口市沈丘縣3日發布公告，為充分發揮發熱門診、基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、超商、出租車等「哨點」監測預警作用，把握疫情防控主動權，全縣實施預警獎懲機制，發現發熱陽性人員，最多可獎勵5萬元（人民幣，下同）。

據香港01引述該公告指出，「哨點」掃碼發現黃碼人員，查驗行程碼發現有中高風險地區旅居史人員，及時上報並落實臨時管控措施的、一人次獎勵200元；發現並上報紅碼人員、一人次獎勵500元。

同時「哨點」發現中高風險地區旅居史的發熱病人，及時上報並落實臨時管控措施的，一人次獎勵5000元，甚至最後經核酸檢測確診為陽性的，更可增加到一人次5萬元。

同時為鼓勵對「哨點」掃碼、驗碼工作進行監督，凡發現不掃碼、驗碼，隨意進入相關場所的，舉報並查實，每宗獎勵第一舉報人100元。

但上述公告內容就引發大陸網友的不少議論，紛紛表示「我想知道這錢從哪裡來」、「意義何在？」，更有人酸「又一個發家致富的財路」。