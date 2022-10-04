賴偲予、陳柏彣表示，這是相當難得的經驗，看到自己的設計成為金馬獎禮品，感覺很酷。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

霧峰農會推出的「初霧燒酎」酒類產品，是今年第59屆金馬獎頒獎典禮貴賓贈禮之一，巨鷗跨界智慧創新聯盟特別邀請明道中學技術高中部同學賴偲予、陳柏彣合作進行產品包裝設計；兩位皆表示，這是相當難得的經驗，而看到自己的設計成為金馬獎禮品，感覺真的很酷！

明道中學指出，賴偲予、陳柏彣兩位是技術高中部設計群的同學，兩位分別是全國技能競賽「平面設計技術」、「區域賽」的第1名、第3名，並在「全國賽」亦分別榮獲金牌、第5名佳績。

賴偲予、陳柏彣分享，此次企業合作經驗很難得，要在短短4周內，了解霧峰當地文化故事、日治時期的歷史背景，並從益全香米的芋頭香作為發想，將「所釀製成的味道如同溫柔堅毅的女性，入口濃烈但餘韻溫柔回甘」的概念融入設計真的不簡單！

賴偲予表示，這是他們第1次跟企業提案，總共提了3次，且每次都要有不同的創意，很有挑戰；陳柏彣則表示，他以前比較重視視覺的設計感，但企業更重視與故事文化的結合。過程雖然辛苦，但有機會參與企業行銷公司的商品設計案，累積自己的實作能力與溝通技巧，這都是成為選手的附加價值。

明道中學副校長林雯琪說，同學們能夠從了解在地文化出發，並透過自己的設計專長向這個世界表達出來，是1件難得可貴的事情，也是學校一直強調的教育中軸線「閱讀、 思辯、表達」；此外，明道也跟巨鷗簽訂在文創上的產官學合作計劃，建立平台拓展資源，未來還有更多合作的機會，鼓勵孩子學以致用、與業界接軌。

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