年底九合一大選除了地方選舉外，這次還有18歲公民權的修憲複決，要力拚965萬同意票的通過門檻，難度頗高，新北市議員鄭宇恩不惜挺著即將臨盆的孕肚在街頭宣講，她表示，除了年輕人宣講以外，也邀請到許多阿姨一起力挺，讓年輕人替自己未來做決定，不單只是國際趨勢，更是台灣不同世代間的共識。

鄭宇恩表示，邀請年輕世代參與社會重大決策，了解他們對國家社會的願景與期待，是世界民主國家的趨勢，也是台灣民主持續深化的必經之路，然而18歲公民權，要有965萬張同意票，門檻相當高，需要不同世代攜手努力共同克服。

家住淡水就讀東吳大學的黃同學表示，現在受到科技、網路發達影響，無論是公投議題、候選人政見主張等等，都可以很快速且完整的從手機、網路上獲得，只要有心加入公共參與、行使公民權。住在八里的楊同學則指出，法律賦予18歲以上的國民繳稅、服兵役的義務，在刑法上也須負完全責任，限制18歲年輕朋友的公民權很缺乏邏輯，希望可以透過這次複決案調整，賦予未來18歲的青年朋友公民權。

淡水在地居民林太太說，年輕人充滿熱情理想，而且十八歲投票權是世界民主潮流，也有助推動青年關心公共事務，年輕人是國家的未來，國家的未來年輕人也應該由年輕人決定。

鄭宇恩強調，年底11月26日公民權複決投票，年滿18但未滿20歲的青年仍然不能投票，需要我們跨世代攜手為他們爭取，給青年得以投票決定自己未來的權力，和台灣民主繼續向前行。

新北市淡水鄭宇恩18歲公民權公投