澳洲央行周二宣布現金利率提高25個基點，至2.60%，創下9年新高，此決議令人跌破眼鏡，市場普遍預期該央行至少會升息50個基點以跟上聯準會的升息步伐。不過，澳洲央行仍表示可能進一步收緊政策。

做為10月第一個召開貨幣政策的已開發經濟體，澳洲央行在會後表示現金利率在短時間內已大幅調升，因此央行決定放緩升息步伐。

澳元應聲重挫近1%，目前跌幅收斂，暫跌0.5%，報0.6484美元。

這是該央行自今年5月以來第六次升息，總計已將基準利率提高250個基點。

澳洲央行在9月連續第4次升息2碼，但之後發布的9月會議紀要已經釋出了可能放緩升息步伐的信號，稱「隨著利率已經接近較為正常的水準，該央行不排除在某個時候放緩升息步伐的可能性」。該會議記錄並重申央行政策並未非處於一條預設的道路上，央行將力求政策平衡，以使經濟保持平穩。

而在更早之前，澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在國會發表談話時首度表明在連續大幅升息後，基準利率已經接近正常化，雖然還需要進一步升息，才能使通膨回到央行設定之介於2%～3%目標區間，但在某個時候放緩升息步伐或許是合適之舉。