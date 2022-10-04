基隆市長選戰激烈，藍、綠營互相指控。而面對國民黨指控與黑道利益共生，民進黨基隆市長參選人蔡適應回諷，這代表國民黨基隆市長參選人謝國樑選情危險，因害怕他的質疑，只能透過各種方式來抹黑他。

國民黨今早舉行「基隆不要『黑』暗騎『適』！淘汰黑道立委，拒絕暗黑市長」記者會，直指蔡適應與黑道利益共生，是黑金結合體，呼籲基隆市民朋友要淘汰黑道立委，拒絕暗黑市長。

另立法院民進黨團質疑謝國樑疑涉德信掏空洗錢案，質疑沒有匯款水單，是洗錢，對此謝國樑今早開直播表示，這只是金錢借出、還回的問題，借款收據已經全部找到。他強調，謝家過去10幾年沒有被約談過，3代名聲好，因為「沒錢的才會去洗錢，他們環境足夠不需要洗錢」。

蔡適應說，國民黨的記者會跟謝國樑的臉書直播，其實都反映謝的選情危險，「因為他各方面都不如蔡適應」。

蔡適應繼續質疑，一個參選市長的人，開設這麼多的境外公司，金錢的流向不明，「我想請問大家，我們對這樣的市長候選人有信心嗎？未來的市庫，通他們家公司的財庫，通他自己的財庫，我相信這不會是基隆人所願意見到的」。

蔡適應直言，媒體的報導和自己的質疑，讓謝國樑感到害怕，才各種方式抹黑他，但沒辦法迴避的事實是，謝國樑為什麼會有這麼多的境外公司，透過複雜的交易達到目的，「這是目前為止，全國人民、基隆市民都在關心的議題，從八月份到現在，他都還沒說明」。