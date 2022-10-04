隨著氣候變遷速度加快，各項產業傾向以永續能源代替化石燃料，未來石油巨頭、化石燃料商可能會面臨生存挑戰，銀行業也可能受到波及，進而引發下一場金融危機。數據顯示，全球前60大銀行在化石燃料資產上的風險敞口高達1.35兆美元（約新台幣42.90兆）若要取得平衡，可能得花掉公司3至5個月的獲利，將對營運造成巨大衝擊。

美媒報導，非營利組織Finance Watch發布報告指出，全球銀行業對化石燃料資產的風險敞口超乎預期，然而若該資產出現損失，銀行業目前卻沒有相關的資本規畫，恐導致銀行業出現1570至2100億美元（約新台幣6.6兆）的額外成本。

Finance Watch研究主管Julia Symon強調，上述所算出的金額只是最低標準，銀行業將不得不增加資本，以應對可能出現的難關，「這不僅有助於解決氣候問題，同時也能避免下一場金融危機，這是有意義也有必要性的。」

Finance Watch秘書長Benoît Lallemand表示，只要大家繼續無視化石燃料對金融市場產生的風險，最終將會創造雷曼時刻，我們看到整個系統的毫無作為，從政府、監管機構、評級機構、企業與金融業都無動於衷。

此外，報導提到，Finance Watch認為，監管機構需要採取必要措施，調整銀行業的資本要求以準確反映化石燃料商進行融資所產生的風險，此舉有助於維持金融穩定，避免納稅人最終要承擔苦果。