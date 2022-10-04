美國國防部高層官員今天表示，烏克蘭似乎有望實現幾個關鍵戰場目標，在冬季前進一步鞏固軍事陣地對抗俄羅斯。

路透社報導，主管國際安全事務的美國助理國防部長瓦蘭德（Celeste Wallander）做出這番樂觀評估的同一天，烏克蘭軍隊在南部戰線取得了俄烏戰爭爆發以來最大突破。

烏軍突破俄軍防線，並沿著第聶伯河（Dnipro River）快速推進，威脅到數以千計俄軍的補給線。

瓦蘭德指出，烏軍在南部赫松州（Kherson）展開的最新攻勢，就像日前在哈爾科夫州（Kharkiv）和頓內茨克州（Donetsk）取得成功的行動。

瓦蘭德告訴華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies），目前看來，烏克蘭似乎有望實現這3個關鍵戰場目標。

俄軍遭遇挫敗使得俄國將領招致嚴厲批評，並促使莫斯科當局下令展開局部動員。

然而，一名美國不具名軍事官員向五角大廈記者簡報時表示，華府目前還沒看到俄國在烏克蘭大規模增加援軍。美國一直在為烏軍提供武器和建議。

這名官員說：「整體而言，現階段我們只看到（俄軍增援）人數相對少，而非大規模增兵。」

烏克蘭幾乎沒有透露他們在南部取得最新進展的相關消息，但俄羅斯消息人士坦言，烏軍的坦克攻勢已沿著第聶伯河的西岸推進數十公里，沿途收復了一些村莊。

瓦蘭德解釋說：「烏克蘭的目的是在赫松第聶伯西岸擊退俄軍橋頭堡。」

她表示，這將代表「俄軍一大敗仗」。

瓦蘭德說，「因為這將進一步阻礙俄國奪取敖德薩（Odessa）的野心」，奪下敖德薩是俄國今年稍早設定的目標之一，如此將能使俄國的目標更難達成，並為烏克蘭提供更好的防守位置，以度過冬季可能發生的激烈衝突。

烏軍在南部取得進展的情況，猶如9月初以來在烏國東部的戰術為基輔當局帶來重大斬獲的寫照，烏軍當時迅速收復領土以控制俄軍的補給線，使更多俄軍無法獲得補給並迫使他們撤退。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1111004