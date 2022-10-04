聯準會2022年9月FOMC釋出更鷹派的利率點狀圖，經濟衰退擔憂縈繞，美股恐慌指數VIX近日升破30，整體市場觀望氣氛凝重，成長股如科技股跌幅更是加劇。國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇4日表示，科技股其實已有3大長線商機正在醞釀，包括：一、近期Apple Car復活催化的電動車商機；二、iPhone14 Pro系列帶旺台鏈蘋概股及加大5G需求；三、蘋果新機重新點燃衛星通訊市場大餅。

蘇鼎宇表示，蘋果傳出將在今年底重組Apple Car團隊，重啟塵封已久、打造電動車的泰坦計畫（Project Titan）預計2025年量產。市場認為，蘋果電動車將委外代工，鴻海是奪單呼聲最高的公司之一。鴻海先前已取得北美電動車生產基地，另外，鴻海與另一家新創車廠Fisker合作的PEAR車款，也在持續推進當中，規劃2024年量產，由於PEAR是平價車款，市場預估，年產量至少25萬輛，可看出鴻海在北美電動車市場，對車用電子與模組的需求愈來愈大。蘋果電動車復活，對鴻海等電動車相關供應鏈將挹注莫大利多。

蘇鼎宇表示，iPhone 14系列新機於9月下旬開賣後，雖iPhone 14銷售不如預期，但Pro系列高階機種熱銷，消費者對於iPhone 14 Pro系列的全新動態島技術、A16晶片及4,800萬畫素鏡頭等規格升級相當滿意，顯示果粉多具有追求技術升級的剛性需求，因此推升加價購買Pro系列產品的買氣，新機搭載超快速的5G高效傳輸技術，連帶帶旺相關5G台廠供應商。

在衛星通訊部分，蘇鼎宇表示，蘋果新機納入支援衛星通訊服務，就算不在手機通訊覆蓋範圍，仍可透過衛星發送求救訊號、撥打緊急電話，這項服務預計年底前在美、加地區推出。中國華為9月推出的新品Mate 50系列手機也支援衛星通訊功能，美、中兩大手機龍頭廠不約而同加入衛星通訊市場，加上SpaceX、英國Oneweb、加拿大Telesat、Kuiper Systems(亞馬遜子公司)等全球四大衛星公司規劃，未來總計至少發射4.5萬顆低軌衛星上太空，如此有望讓沉寂多年的衛星產業再度活躍起來，也重燃台廠低軌道衛星供應鏈商機。

法人認為，今年股市波動相當大，但不少具趨勢且體質好的公司及類股被錯殺，引領大盤上攻的科技股也遭大幅下殺，但行情總在絕望中誕生，此刻，無須太過悲觀，反可視為逐步搶好股、撿便宜的時機。如電動車、蘋概股、5G、衛星通訊等，這些科技產業趨勢明確、長線商機可期，但要全盤納入並不容易，建議透過布局涵蓋這些科技題材的ETF，在當前市場相對低檔時，逐步建立資產部位，定期定額投資或逢低分批進場，是降低進場風險，同時是在熊市中抓住投資先機之上策。