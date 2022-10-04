總統府提供

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蔡英文總統今天上午接受新任帛琉駐臺特命全權大使歐儒侃呈遞到任國書，由於帛琉總統惠恕仁10月5日也將率團抵臺進行國是訪問，並將出席國慶慶典活動，蔡英文表示，去年3月惠恕仁訪台，和我們共同推動觀光旅遊，下周四臺灣即將邊境解封，「相信雙方的旅遊觀光，也會更加蓬勃發展」。

惠恕仁繼去年3月來訪後5日將再次率團訪問台灣，為展現我國對惠恕仁來訪的禮遇與重視，蔡英文將以隆重軍禮歡迎，並以國宴款待，外交部長吳釗燮也將設宴款待惠恕仁總統訪團，雙方將討論如何持續深化雙邊合作，並就共同關切議題深入交換意見。

蔡英文今天上午接受新任帛琉共和國駐臺特命全權大使歐儒侃呈遞到任國書，歡迎他來臺履任。她說，去年3月，惠恕仁總統來臺訪問，和我們共同推動觀光旅遊，這是當時全球疫情發生以來，第一位來到臺灣的外國元首，充分展現臺灣和帛琉間堅定的情誼。接下來，下周四、10月13日，臺灣即將邊境解封，「相信雙方的旅遊觀光，也會更加蓬勃發展」。

蔡英文指出，臺灣和帛琉都是四面環海的海洋國家，也共享民主自由等重要的普世價值。過去20多年，兩國共同在農漁業技術、醫療衛生、教育文化及潔淨能源等項目及領域合作，創造豐碩的成果。

她感謝帛琉多年來在國際場合對臺灣的堅定支持。惠恕仁總統在不同的國際場合，多次為臺灣仗義執言，今年9月的聯合國大會，帛琉的艾古國務部長也強烈呼籲支持臺灣的國際參與。對於帛琉堅定的邦誼及支持，臺灣人民都非常感動。她也請歐儒侃務必要向帛琉人民轉達來自臺灣的感謝。

她提到，歐儒侃外交資歷豐富，是資深的優秀外交官，也曾經在海洋資源局及旅遊局等中央部會擔任要職。這些豐富的經歷，相信能夠促使臺灣及帛琉在相關領域的合作更加緊密。尤其，歐儒侃和惠恕仁總統關係緊密，深受器重。這次出任大使，她相信可以更積極強化臺灣和帛琉的夥伴關係，並且為雙方開展更多合作機會。

針對惠恕仁即將在今年國慶期間率團來到臺灣，進行首度的國是訪問，她也表示，非常期待與歡迎。

歐儒侃致詞時表示，中華民國臺灣與帛琉的關係非常深遠，因此，當惠恕仁總統指派他擔任駐臺大使時，他非常欣然地接受。帛琉與中華民國臺灣有許多共同點，均自豪於擁有多元文化、族群、宗教及傳統，這些多元性強化並豐富了我們的國家，他很期待能親自體驗臺灣的歷史與文化寬度，並與臺灣人民分享帛琉的文化。

歐儒侃表示，多年來，帛琉人民受惠於臺灣一流的醫療設施，帛琉學生也受益於臺灣受推崇的教育機構。帛琉為開發中國家，他將致力促成雙方在農業、水產、觀光、交通、運輸等臺灣擅長領域的合作機會；此外，臺灣的財政與商務模式也值得帛琉參考。

他說，帛琉與臺灣均重視人權及民主，也在此基礎上攜手推動更美好、安全及自由的世界。「我們將持續堅守民主、自由及法治等共同價值，並透過這些共享價值讓兩國關係更加緊密，讓兩國情誼持續茁壯」。他很榮幸向蔡總統呈遞到任國書，並將盡個人最大心力實現兩國共同願景。