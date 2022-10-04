行政院長蘇貞昌今率內閣團隊到立法院報告中央政府總預算案。蘇貞昌表示，新興科技應用持續擴展，公共建設規模持續加大，加上國境解封，將再度迎來國際觀光客，預期今、明兩年國內經濟仍能穩健成長，優於全球主要國家。

蘇貞昌指出，疫情對全球經濟衝擊逐漸緩和，但俄烏戰爭影響國際能源及糧食供需，造成全球性通膨，加上美國的連續升息，及中國採取嚴格 封控措施，均約制全球經濟復甦力道，依據 IHS Markit 9 月最新預測，全球經濟成長在去年反彈 5.8％後，今、明年分別放緩為 2.8％及 2.0％， 通膨能否被有效控制，仍為影響明年全球景氣的關鍵變數。

但對於台灣經濟展望，蘇貞昌認為，新興科技應用持續擴展，企業數位轉型，以及各國積極推動基礎建設，均有助外銷市場成長，而國內半導體產業優勢，也支撐出口動能，內需方面，國境解封，台灣將再度迎來國際觀光客，國內公共建設規模持續加大，離岸風電、太陽光電等綠能設施加速布建，均有助維繫投資動能，預期今、明兩 年國內經濟仍能穩健成長，優於全球主要國家。

蘇貞昌表示，明(112)年度中央政府總預算係在衡諸國內 外經濟情勢，兼顧疫情因應、未來施政重點與國 家發展需要，並恪遵公共債務法及財政紀律法等規範下審慎籌編，具有「持續照顧國人、壯大台灣」、「擴大對地方的挹注」，以及「還債金額 22 年來新高」三大特點。

蘇貞昌指出，明年度總預算歲入編列2兆 5565 億元，較本(111) 年度增加 12.8％，歲出編列 2 兆 7191 億元，較本年度增加 20.8％，歲入歲出差短 1626 億元，連同債務還本 1110 億元，共須融資調度數為 2736 億 元，以舉借債務 1736 億元，及移用以前年度歲計 賸餘 1000 億元予以彌平。

為強化自我防衛力量，蘇貞昌指出，國防部主管預算編列 4151 億元，較本年度增加 475 億元，約增 12.9％。 加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購 特別預算編列 1083 億元，合共 5234 億元， 較本年度相同計算基礎增加 677 億元，約增 14.9％。如連同非營業特種基金 629 億元，整體規模達 5863 億元。

此外，為鞏固與邦交國夥伴關係，務實深化與理念相近國家實質交流與合作，外交部主管預算編列317 億元，較本年度增加16 億元，約增 5.5％。