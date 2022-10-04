費城人哈波慶祝晉級季後賽。（美聯社）※未成年者請勿飲酒

今年季後賽12支球隊全數確定，費城人4日搶到國聯外卡門票，成為例行賽最後一支開香檳的隊伍，同時終結11年的季後賽乾旱！國聯道奇、勇士、紅雀、大都會、教士、費城人6隊晉級，種子排名仍可能變動；美聯則是太空人、洋基、守護者、藍鳥、水手、光芒6隊晉級。

水手暌違21年重返季後賽，在他們之後相隔最久的是費城人，結果費城人也回來了，目前乾旱期最長的是天使與老虎（8年）。天使空有名將坐鎮卻無力起飛，老闆還想賣掉球隊，未來幾年前途難測。老虎隊2012年爭冠失利（被巨人橫掃），2015年開始走上重建的漫漫長路。

此戰的先發投手諾拉（Aaron Nola）2014年選秀加入費城人，奮戰多年終於初嘗季後賽滋味。諾拉在這關鍵一戰領軍對陣強敵太空人，前6局讓他們無人上壘，總計6.2局無失分，加上席瓦伯（Kyle Schwarber）雙響炮助陣，終場3比0完封太空人。席瓦伯打擊率僅0.219，但他就是很會轟全壘打，本季以46轟穩坐國聯全壘打王。

諾拉本季11勝13敗、自責分率3.25，在全隊的貢獻僅次於「最強捕手」瑞爾穆托（J.T. Realmuto），另還有12勝7敗、自責分率2.82的強投惠勒（Zack Wheeler）。猛將哈波（Bryce Harper）季中受傷一段時間，回歸後改打DH，仍是球隊最具威脅的攻擊者。費城人暫列國聯第6種子，還剩下最後兩場例行賽。

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