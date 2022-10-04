民眾黨新竹市長參選人高虹安4日到香村社區發展協會，參加九九重陽社區供餐活動，針對董事長開講節目被爆用競辦名義發感謝狀，遭藍營質疑卸責，高虹安表示，當天是志工團長誤用公版感謝狀，團長知道後也十分自責，也將追回錯誤感謝狀，並加強與志工團的溝通，呼籲對手不要見獵心喜、做無端指控。

高虹安4日參加九九重陽社區供餐活動，她說適逢九九重陽節，祝褔長輩們重陽節快樂，也與長輩一起體驗花藝手作課程，以及包便當活動，並把愛心送到長輩家中。

高虹安也提出長輩社福政見，承諾若當上市長，會持續發放老人津貼、重陽敬老金，她指出過去敬老愛心卡可讓大家坐大眾運輸，但項目、種類跟點數都要增加，未來長輩可拿著敬老卡到農漁會購物，現場長輩也拍手表達支持。

此外，高虹安也表示，在大眾運輸、醫療項目也會加碼，包括獨居長輩的敬老愛心卡也會增加1000點的營養金，還有日照中心部分，目前有17個據點，將在4年內提升到30間，讓長輩退休樂齡生活都能受到好的照顧。

至於林耕仁競總發言人徐維遠在臉書說，高虹安日前稱受邀參加董事長開講，但卻有人收到高虹安的「感謝狀」，質疑高虹安為何不大方承認，選擇用謊言來卸責。

高虹安則回應，「卸責？沒有那麼嚴重吧，」她說活動本就是董事長開講頻道辦的粉絲見面會，而非高虹安團隊主辦。高虹安也說明，當天活動上許多志工幫忙發文宣，志工團長誤用公版感謝狀，得知此事後也相當自責，擔心害高虹安被放大檢視、污衊卸責。

高虹安也說，希望對手陣營也不要見獵心喜、無端指控，傷害到熱心的志工，團隊也會立刻把錯誤的感謝狀追回，之後也會加強與志工團的溝通。