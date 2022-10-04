房子建築安全相當重要，一名網友表示，他到新買的房子驗屋，發現大樓樓梯間牆上開了長方形大洞，沒有加裝窗戶及防護，擔心會有墜樓風險，建商卻說是消防逃生考量，符合法規規定，令他一頭霧水問，「建商說的真有其事嗎？」疑問曝光網友一面倒讚建商專業，「這是戶外安全梯，建商沒唬你。」

原PO近日於臉書社團《靠北建商2.0》指出，最近買的新房還在交屋階段，他到現場驗屋，赫然發現大樓樓梯間牆上有個長方形的大洞，沒有安裝窗戶，也沒有任何防護，認為有安全疑慮，他詢問建商，對方表示此設計是消防逃生考量，是戶外安全梯。

一名網友表示，他到新買的房子驗屋，發現樓梯間的牆上開了長方形大洞，沒有加裝窗戶及防護，擔心會有墜樓風險。（圖／翻攝自靠北建商2.0）

但原PO仍心存疑慮，上網詢問「我自己是覺得還沒真正發生消防危險時，就會有人員掉落的危機了，而且風雨大一點還會吹進梯間，建商說的真有其事嗎？」

貼文引發網友吐槽，「裝窗戶才是違建啦」、「法規規定，戶外安全梯不能裝窗戶」、「這是戶外安全梯，建商沒唬你」、「這建商有良心和專業」、「說得好像住戶會走樓梯一樣」、「我家大樓就是長這樣，但是颱風來沒有淹水啦」、「講得好像你們住戶都會走樓梯上下樓一樣」。

留言中也有人詳細解釋，戶外安全梯須在每層樓梯間都要有排煙開口，且不能加裝任何窗戶，如此一來發生火災用樓梯逃生時，濃煙不會影響上下逃生及救災動線，但他也說確實有雨飄進大樓的可能性，只要建商在安全門前裝設導水溝就可解決。據《建築技術規則建築設計施工編》第97條規定，戶外安全梯對外開口面積應在2平方公尺以上。