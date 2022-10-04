現代女性在工作、學歷上都不輸男性，在社會上也更有自信和地位，當她們在感情關係中遭到背叛時，已不可能再像早年的女人一樣低聲下氣，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖虎、生肖蛇、生肖雞、生肖龍的女性，不會害怕有小三，即使感情或婚姻遭到介入，也會堅守自己的尊嚴和立場，拒絕被渣男踐踏。

▍生肖虎：一身是膽的俠客

屬虎的女性若看到另一半和別人玩曖昧，即使當下在公眾場所也會扯破臉；生肖虎的女性平時不是不溫柔，但會為另一伴著想，當發現被劈腿時，她們會堅守自己的底線，該兇狠時絕不手軟，會用很明確的行動告訴大家，這個男人背叛了我。

▍生肖蛇：以退為進的舞者

生肖蛇的女性眼神時常無辜，能夠激起另一半的保護欲，其實她們心裡很清楚，經營感情就像跳雙人舞，與其一味強勢，嚇跑對方，不如以退為進，把對方的心牢牢抓住，但如果遇到另一伴搞曖昧，她會像蛇一樣兇猛，把對方嚇得魂飛魄散。

▍生肖雞：性感迷人的琴師

屬雞的女性不只會把外貌打扮合宜，個性也很隨和迷人，讓另一半覺得擁有她是很滿足的事，這種女人就像古代蒙面撫琴的神祕美人，既用琴音撩撥著你的心弦，但又讓你無法一手掌握，讓另一半著迷，但當屬雞的女性看到戀人搞曖昧時，她會像雞一樣敏捷，去把你做過的每一件事情全部掀出來，讓你啞口無言。

▍生肖龍：愛自己多過其他的女皇帝

生肖龍的女性不管另一半有沒有在關注她，她都會把自己的生活規劃好，為自己保留人生的獨立空間，她們就像皇帝一樣，有自信、有底氣，就不怕對方離開；其實是另一半逃不出生肖龍的手掌心，只要戀人玩曖昧，她就會讓對方羞愧到無地自容，然後再離開，心裡還會想著有更好的人在等著我。