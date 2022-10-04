有些人對很多事總是斤斤計較，特別是涉及到利益方面的事，更是寸步不讓，不過《搜狐網》運勢專欄指出，水瓶座、獅子座、牡羊座不愛計較得失，也很少為了利益跟別人起爭執，雖然為人豪爽大氣並非壞事，但還是要學會拒絕別人不合理的要求，以免被有心人士占盡便宜。

TOP3：水瓶座

水瓶座直來直往且不愛計較，若被真心對待，他們就會把自己最好的東西都分享給你，但如果你對他們小氣計較，那他們也不會跟你一起玩心機，而是直接遠離你，畢竟人生有更多值得他們注意和記住的美好事情，為何要執著於讓自己不開心的事情上呢？

TOP2：獅子座

與其說獅子座不愛計較，不如說他們是不屑跟人計較，不論是貪小便宜還是算計別人，他們都不屑去做。獅子座很有王者風範，而「慷慨」正是他們的代名詞之一，只要是他們的朋友，他們就願意把自己擁有的一些資源分享出去。

TOP1：牡羊座

牡羊座相當豪爽，他們做事不會想太多，就連交朋友也是憑感覺，只要覺得好相處就與對方交好，更願意為了對方付出，並給予幫助，不太會去計較得失。不過有些人就是看準了牡羊座這樣單純、天真的性格，所以想要待在他們身邊撈點好處，當心別被人占盡便宜。