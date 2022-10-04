盧姓女子擔任士林區某知名產後護理嬰兒照護員，2019年3月16日照顧一名剛出生的鍾姓男嬰，未留意男嬰溢奶，竟滑手機長達30分鐘，在經過1小時23分才發現男嬰嘴唇發紫，沒有呼吸心跳，送醫治療因是多重器官衰竭死亡，檢察官調查，盧女擔任小夜班照護員，僅照顧2名嬰兒而已，又違反護理之家規定攜帶手機到嬰兒室，長時間離開男嬰，認定須負起責任，檢方依過失致死罪起訴。

鍾姓父母在預產期前1個月，預訂士林區中正路上知名的護理之家，2019年2月生產後，入住產後護理，事發當天晚間6時許，男嬰的母親餵完母奶，將男嬰抱回嬰兒室交給護理人員，但男嬰患有鵝口瘡，護理人員將男嬰移往觀察室，卻沒有拍背讓男嬰打嗝，自己在一旁滑手機，晚間6點22分開始就沒有注意男嬰，直到7時48分，發現異狀已來不及。

30歲的盧女嚇得趕緊抱起男嬰拍背、清除鼻腔以及口腔分泌物，並給予腳底板刺激，經由其他護理人員給予心肺復甦術，送醫治療後，在同年月12月6日死亡確認是新生兒時期溢奶、併發肺炎，導致敗血性休克死亡，家屬氣得控告護理之家等7人。

檢察官調查，盧女一人照顧2名嬰兒，並非人力吃緊，而且根據監視器，他將男嬰抱至觀察室後，長達1小時23分沒有進去觀察男嬰狀況，若能發現男嬰發出的咳嗽或是嗆到的聲音，就可避免窒息意外，而且護理之家有規定，照護員不能將手機帶進嬰兒房，因而認定盧女須負起責任。

另外，護理之家的負責人等人表示，曾向男嬰母親表達「我們確實有錯，是監督不周、教育不夠」、「針對這個事情我們是有做個內部大型的檢討」等語，但考量負責人基於道義，希望盡可能安撫母親情緒，彌補家屬喪子之痛，但與是否要負起刑法上的過失致死責任，應該是兩件事，公司老闆、員工等人均不起訴。