活動中還有許多攤位讓親子一同闖關，強化親情的連結。（陳科名服務處提供）

今（4）日是重陽節，為了喚醒現代人對傳統及重陽敬老文化的重視，新北市議員與新莊區幼兒教育協會在上周六提前舉辦「重陽節敬老活動」，除了安排復推拿及益智闖關遊戲，並讓小朋友向長輩奉茶，希望透過孩子和家長一起體驗茶藝等活動，讓孩子從小接觸茶文化，薰陶孩子的禮儀品德，也讓孩子在奉茶的過程中，學會禮讓、尊重、分享與感恩。

陳科名表示，藉由晚輩向長輩奉茶的儀式，希望能喚醒現代人對傳統及重陽敬老文化的重視，傳承中華文化的美德，讓年輕世代拉近與長輩間的距離，重拾「重視長者、尊敬長輩」的價值觀。

活動以「敬老、尊親・愛讓親情不會老」為主軸，並設有許多親子闖關的同樂活動，不僅可以訓練協調和反應能力，提升學習專注力外，也呼應重陽敬老就是親情連結的時刻，期盼持續推動尊親與敬老的文化。

陳科名強調，「愛讓親情不會老」，除了感謝青園文教基金會協助舉辦，更感謝自己的父親陳茂正，因為父親從小就指導「出了社會必須正道、感恩行事，誠信、真心待人，不可辜負家人、社會對我們的期待」的觀念。期許重陽節可以傳達「孝有誠、愛有意、福多多」，眾人一起建立「敬老、尊親、時時感恩」的良好家風。