王惠美說，感謝公所提供土地與中央、議會補助預算支持，除了和美之外，今年底預計還有社頭及二林會完工，打造老少共榮的美好彰化。（吳建輝攝）

彰化縣內首間育兒親子館暨公設民營托嬰中心將完工，4日彰化縣長王惠美特別前往視察，樓高3樓的親子館包含托嬰中心、育兒親子館、社區活動中心等，王惠美說，感謝公所提供土地與中央、議會補助預算支持，除了和美之外，今年底預計還有社頭及二林會完工，打造老少共榮的美好彰化。

彰化和美育兒親子館暨公設民營托嬰中心，基地面積2548.82平方公尺，1樓為公設民營托嬰中心、2樓為育兒親子館、3樓為社區活動中心，中央補助3000萬，縣府配合款1461萬，總經費達4661萬興建，縣府另外爭取900萬將做為裝潢、開辦的經費，最快年底啟用。

王惠美表示，感謝和美公所提供土地，還提撥200萬的配合款，共同完成和美育兒親子館暨公設民營托嬰中心，縣府爭取經費逐步完成公設民營托嬰中心共15處，育兒親子館13處，今年除了和美之外，年底前還有社頭及二林會陸續啟用。

王惠美說，減輕年輕人的負擔，讓他們願意留在彰化一起打拚，建構「樂婚、願生、能養」的好環境，截至今年9月已獲前瞻補助2億138萬7416元，未來包括北斗鎮、員林市、大城鄉、竹塘鄉、芳苑鄉、福興鄉、田中鎮、溪湖鎮、埤頭鄉、秀水鄉、伸港鄉及彰化市，一共要布建15處公設民營托嬰中心及13處育兒親子館。

縣府社會處表示，王縣長上任後積極爭取中央「前瞻基礎建設-少子化友善育兒空間建設」經費補助，除了新設之外，也汰換現有親子館的玩具等設備；另外縣府也配合衛福部「我國少子女化對策計畫」推動「未滿二歲兒童托育公共化及準公共服務」，鼓勵並輔導私立托嬰中心及居家托育人員簽訂準公共化契約，提供更平價的托育資源，實現老少共榮的好美彰化。