刺激疫後觀光帶動遊客回流，新北市觀光局與那米哥旅行社、趣吧旅行社、一起去旅行、大島台灣等四家旅行業者，合作推出4條貢寮特色遊程，明（5）日中午12時於「貢好來寮 2022新北貢寮小旅行」官網開放線上報名，參加民眾還可以抽限定紀念品。

秋天氣候舒爽，4條一日遊路線帶遊客走入秘境、探訪漁村，「和海職人來一起寮貢」遊程將帶遊客走一趟貢寮鮑生長的環境，聽海職人分享九孔趣事，體驗餵食鮑魚到燒炙九孔，再走入澳底漁村，跟著導覽人員一睹石頭和珊瑚礁蓋成的石頭屋，探索漁村秘境。

「極東漁村浪漫騎乘」將騎上自行車從福隆車站出發，經過卯澳漁村秘境，抵達極東之境三貂角，近距離欣賞台灣最東的純白色燈塔，在極東觀景台一覽東北角最美麗的海岸風景，下午再到星空X藝素村，結合手作DIY、環保理念與藝術文化，是感受慢活節奏的好去處。

「龍洞灣岬山海秘境遊」則踏入卯澳漁村，用緩慢步調探訪漁村的每個角落，聽聽在地故事，接著前往串起東北角兩大岬角的龍洞灣岬步道，具有獨特的地質景觀，一邊是碧藍海灣，一邊是翠綠山巒，將山海美景盡收眼底。

「山海相伴-雪山尾稜健走」則帶遊客探索台灣雪山尾稜石城山路段，從舊草嶺隧道南口一路來到石城山，山頂可遠眺福隆、澳底及群山起伏的壯麗景緻，俯瞰石城海岸線，下午前往藍灣海濱休憩園區，乘坐著拉拉車欣賞鹽寮的金色海灘，體驗杏仁薄餅DIY並參訪歷史紀念碑。

「貢好來寮 2022新北貢寮小旅行」的團遊行程將於明（5）日中午12時於貢好來寮官網（網址： https://reurl.cc/YXaox4），開放線上報名，遊程內容豐富多元，團遊優惠最多8折，滿18人即成團出發，現在馬上報名還可以參加「貢好來寮．最青小物」抽獎活動，獎項有「貢好來寮悠遊卡」（含100元儲值金）、「貢好來寮杯墊」及「貢好來寮飲料杯袋」，中獎名單將在12月8日公佈於新北旅客臉書專頁。

如果想細品貢寮在地自然與人文情懷，與地方職人深度接觸，在秋天來一場難忘的旅遊體驗，千萬別錯過！更多相關訊息請上新北市觀光旅遊網、新北旅客臉書專頁或「貢好來寮官網」查詢。