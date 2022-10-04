教育部曾力推招收境外生，但近年卻頻頻傳出「學工」事件，引發國際關注，近日有學校也因媒介工作許可失效外國人工作，遭地方政府以「非法媒介」開罰10萬元，也是多起「學工」事件以來，第一所因涉非法媒介遭地方政府開罰的大專校院，提起訴願後也遭勞動部訴願會駁回。

據悉，位於嘉義縣的該大學曾介紹11名越南籍外國人，至南投縣某旅館從事餐廳及房務服務等工作，但工作許可過期，遭南投縣政府認定違反就業服務法第45條的「媒介外國人非法為他人工作」開罰20萬元、仍有疑義經訴願會撤銷後，再度遭南投縣政府開罰10萬元。

該大學在訴願會表示，僅提供工讀資訊外國學生，學生工讀為自由意願，且未與該旅館未簽署任何合作契約，應不屬媒介，且多次透過社群軟體公告提醒學生更新與申請工作證，新生說明會上也宣導在台打工須知，入學新生手冊也有打工須知宣導，已善盡宣導在台打工須知的責任。

南投縣政府則指出，依談話紀錄指出，該大學提供的境外生打工調查表，學生未填列打工狀況，如何實際提供管理與關懷？且該外國人明確在調查表填寫工作證到期日，該大學既協助外國人尋找打工處所，自應負管理與輔導責任，而非法媒介不因居間是否收費而影響違規行為成立。

勞動部訴願會則認定，學生透過該大學得知打工訂約機會，期間每月領取1萬2000元至1萬3000元款項及5000餘元的教育訓練津貼且該外國人的工作許可7月30日到期，該大學媒介外國人非法為旅館從事房務服務等工作事實，已促成雙方成立勞動契約關係，應可認定其違反就業服務法規定，因此駁回該大學訴願。

依就業服務法規定，首次非法媒介，可處10萬元以上50萬元以下罰鍰，5年內再犯，最重可處1年以下有期徒刑。