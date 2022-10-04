傳統旺季來臨，電源廠光寶科(2301)、台達電(2308)及群電(6412)第3季營運可望同步攀高，由於車用及雲端伺服器需求穩定，光寶科及台達電第4季亦可望淡季不淡，近期投信持續加碼台達電及光寶科，兩家公司今天盤中股價連袂止跌反彈，群電亦同步走高。

終端客戶需求強勁，且半導體元件缺料紓解，光寶科、台達電及群電第3季營運無畏全球經濟黑天鵝滿天飛穩定成長，其中台達電受惠於伺服器電源、電動車、風扇、通訊電源、樓宇自動化及被動元件訂單暢旺，且IA需求回穩，8月合併營收達351.82億元，月增3%，年增35.71%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為2418.58億元，較去年同期成長19%；由於7月及8月連兩個月創下單月歷史新高，台達電第3季合併營收有望挑戰單季歷史新高。

雲端資料中心、車用電子市場需求帶動，光寶科8月合併營收為154億元，月增4%，年增14%，創3年同期新高，受惠於產品組合持續優化、核心事業終端市場需求穩定成長，今年前8月合併營收為1144億元，年增8%；光寶科預估，第3季可望呈現季增年增，且季增幅度有望優於第2季。

群電8月合併營收為35.14億元，年增6%，為歷年同月新高；累計前8月合併營收達278.13億元，年增6.7%，續創歷年同期新高；群電表示，公司努力達成第3季營運創單季新高目標，並力拚全年營收獲利同創新高。

近期台股連番破底，光寶科及台達電也成為外資提款機，股價同步拉回，不過投信站在買方力挺，今天3家公司股價也連袂止跌反彈。