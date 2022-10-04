全球訂房網站Booking.com宣布與線上旅遊及娛樂體驗預訂平台Klook展開長期戰略合作關係，旅客將可直接在Booking.com平台上瀏覽並預訂Klook產品。目前Klook景點體驗已在Booking.com中175多個城市、橫跨逾30個市場上線，大部分為亞太地區。

Klook目前提供超過49萬種旅遊體驗與行程，涵括全球逾1000個目的地。除了與Booking.com合作串接外，Klook今年也宣布完成與旅遊搜尋引擎KAYAK及總部位於阿姆斯特丹的旅行活動票務平台「Tiqets」串連，為全球旅客帶來更多不同景點和體驗選擇。

而Klook先前也透過日本軟銀牽線，與東南亞最大的共享服務App Grab展開合作，向Grab上億名用戶推廣全球體驗，包括台灣的景點與遊程等。此次進一步與Booking.com展開長期戰略合作關係，旅客可在Booking.com平台上瀏覽、並直接預訂Klook產品。

Booking.com將與Klook合作串連多個熱門目的地的豐富行程與體驗，讓旅客能更方便透過手機預訂世界各地的人氣活動和沈浸式體驗，如泰國料理或韓食烹飪體驗，為旅程添增更多亮點與難忘回憶。

Klook商務長范偉能表示，很高興能與Booking.com展開合作，串連其廣大用戶群和亞太地區各種令人驚喜且獨特的體驗。亞太地區的跨境旅遊才剛剛重新起步，這種合作關係將使合作商家能觸及全球更廣大旅客，並加速亞太地區的旅遊復甦。

Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧表示，透過與國際級夥伴策略合作，除了讓旅客有更豐富多元的行程可選擇外，對旅遊商家來說，則可獲得更多面向全球旅客的曝光機會。

李雅寧指出，Klook平台支援14種不同語系，世界各地的旅客可選擇自身當地語言，了解更多活動資訊與行程安排，自然提升線上預訂商機。Klook將持續把這樣的國際級資源帶給台灣在地旅遊商家，共同向全球推廣台灣觀光。