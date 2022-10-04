搶雙十連假飲料商機，85度從10月8日起至10月11日，連續四天推出多多分享日活動，原價50元的大杯「冰多多綠茶」第二杯特價只要10元，85度C提醒手搖控們不要錯過省荷包聰明消費的機會。
85度的多多綠茶使用活菌發酵乳搭配茉莉鮮綠茶，喝起來酸酸甜甜，清涼爽口，大杯原價50元，10月8日到10月11日一連四天，第二杯特價只要10元，等於兩杯原價100元，活動期間只要60元，相當於打六折優惠，平均一杯只要30元。門市活動，每人現場買帶走限購三組（六杯），85 Cafe APP線上訂餐無此優惠。
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