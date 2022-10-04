大陸一名男子要返鄉探親，開著特斯拉從廣東出發去湖南，未料出發以後遇到大塞車，導致他來不及下高速公路找充電站替車子充電，只能眼睜睜看著愛車的電池慢慢耗盡，最後只能打電話找道路救援，砸了2000人民幣（約新台幣8925元）才脫困。

根據大陸《搜狐新聞》報導，大陸國慶連假期間，祭出高速公路免收通行費的優惠，吸引不少民眾自行開車返鄉，一名在廣東深圳市工作的男子，決定開特斯拉回湖南老家，車程大約是500公里。

男子表示，開車上高速公路以後，原本都會在沿途的休息站充電，但因為連假優惠的緣故，因此前幾個休息站都擠滿了人，他看車子還有電，就決定繼續往下開，直到車輛續航量只剩下80公里的時候，才決定下高速公路充電，沒想到這時候卻遇上大塞車，結果他就這麼眼睜睜的看著愛車的電池耗盡。

男子指出，車子沒電以後，他立刻叫道路救援來處理，最後花了2000人民幣（約新台幣8925元）叫了拖車來處理。從車主分享的影片中可見，車子的屏幕上顯示「安全靠邊停車，車輛正在關閉！」而車子的電量顯示為0公里。

男子透露，他回到老家以後，還被眾人嘲笑，而開貨車的爸爸還特別端了一盤炒菜到他面前，似乎在取笑他加不起油。悲慘遭遇引起網友討論，不少人大呼，果然電動汽車不適合太遠的距離，「只要是電動車跑長途都會遇到這樣的問題」。