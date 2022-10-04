俄羅斯向歐洲提供天然氣的北溪管線發生外洩，今年冬天歐洲恐面臨非常嚴峻的供電挑戰，綜合外媒報導，這場危機恐怕很快蔓延到通信網路，由於備用電源不足，民眾到時候可能連手機都無法使用。

報導指出，如果停電或限電導致歐洲部分移動網絡癱瘓，今年冬天歐洲各地的手機通訊可能會出現中斷，尤其在法國情況更糟，因為目前幾座核電站正在關閉進行維護，歐洲電信行業高層說，他們擔心歐洲的電信基礎設施是否能熬過今年寒冬。

報導提到，歐洲面臨的主要問題是，許多國家沒有足夠的備用系統來應對大範圍的停電，從而增加了手機訊號中斷的可能性。雖然歐洲近50萬座電信基地台大部分都有備用電池，但也只能在停電後維持約30分鐘的正常運行。

以歐洲最大經濟體德國為例，德國電信有3.3萬個基地台，其擁有行動緊急供電系統，但只能同時供電其中少數的基地台。

歐洲電信業高層則表示，他們擔心嚴冬會對歐洲電信基礎設施帶來衝擊，因為歐洲國家沒有足夠的備用系統來應對大範圍停電，目前政府和企業正在努力減輕相關影響。

另根據金融時報分析，近來俄國對歐洲能源價格的操控力逐漸消退，可是一旦氣溫下滑，情況將轉變。報導稱俄國下一階段能源戰的成敗關鍵是天候，尤其歐洲氣象機構預測，今年冬季氣溫可能更冷，而且預期風力變小、降雨變少，恐讓歐洲能源荒雪上加霜。