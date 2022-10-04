輕軌C21A至C22站間的軌道旁種植樹林，此景有如「龍貓隧道」般，日前未通車就在網路上暴紅。（摘自陳其邁臉書）

高雄輕軌C20至C24路段上月25日完成交通部履勘後，立即改善履勘提出28項的缺失，並取得交通部營運許可，3日交通部函復同意准予營運，將於5日開始試營運通車，民眾將於當日下午5時許就能夠從C20至C24站搭乘輕軌，暢遊高雄，還能身歷其境穿梭在C21A至C22站「龍貓隧道」。

9月25日交通部履勘小組於選定C22聯合醫院站至C23龍華國小站演練輕軌列車行駛於路口時與車輛發生撞擊發生出軌、失去動力、旅客受傷等相關緊急應變，經過勘查測試後，小組共提出6項「營運前須改善事項」，10項「一般注意改善事項」及12項「後續建議改善事項」，共28項的缺失。

高雄市捷運局表示，經過2日的改善，於9月27日完成營運前須改善事項後由本府提報交通部申請營運許可，交通部3日正式函復同意准予營運。

高雄市副市長林欽榮表示，高市府對於輕軌營運通車非常重視，初勘後2天內即完成履勘前須改善事項，履勘後2天內亦立即完成所有營運前須應改善事項，就是希望儘快滿足市民對於輕軌能通車至美術館、農16及凹子底地區及能與捷運轉乘的期待。

林欽榮說，輕軌C20至C24路段通車後營運路線將達17.1公里，服務範圍可由現行26站增為31站，由目前的C20台鐵美術館站延伸至C24愛河之心站，並透過輕軌串連起捷運紅線及綠園道上的台鐵捷運化車站，更擴大通勤、就學、就醫、旅遊的服務需求，可讓更多市民或外地遊客，經由方便的軌道交通轉乘，前往美術館園區、內惟藝術中心、駁二藝術特區、蓬萊商港區觀光遊憩及鄰近的聯合醫院看診就醫。

捷運局將於5日下午2時30分於C21美術館站舉辦試營運典禮，將於典禮結束後下午5時開放民眾搭乘，民眾就能乘車暢遊高雄，還能身歷其境穿梭在日前網路暴紅位在C21A至C22站之間的「龍貓隧道」。此外，捷運局為了慶祝試營運，還有規畫搭乘相關優惠。

捷運局長吳義隆指出，捷運紅橘線與環狀輕軌構築成的軌道運輸路網，僅剩下C24至C32大順路段，等到環狀輕軌路網正式成圓，與捷運紅橘線乃至於台鐵共同串聯形成大眾運輸綿密路網，再搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，使高雄市交通運輸更加便民，形成都市綠色交通路網，提供更便捷、舒適的公共運輸服務。