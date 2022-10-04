國民黨竹北市長參選人林為洲長期關心長照議題，日前參加華香堂舉辦的阿茲海默症感恩音樂會時，與民眾黨新竹市長參選人高虹安及歌手王瑞瑜合唱「外婆的澎湖灣，2人都認為失智照顧是重大議題，應該不分黨派，共同推動相關照顧政策，讓台灣的社會福利更好。

林為洲指出，指現階段台灣失智人口已達30萬人，未來長期老顧須要提出更好的政策，更要顧及到失智患者，。高虹安以長輩突然得到失智症的經驗，比想像要來的快，真的要防範未然！

林為洲說，台灣已邁入高齡化社會，失智人口逐年攀升，依據衛生福利部最新研究結果顯示，65歲以上老人失智症盛行率為7.78％，推估目前台灣失智人口已達30萬人，新竹縣老年人口7萬7千人，推估失智人口有6130人。

林為洲指罹病失智症者有年輕化現象，到了2030年，失智人口推估將成長超過50萬人，推動失智患者相關照顧及福利，勢在必行。

林為洲說，失智患者表現常與一般人無異，有時難以辨識，有非常多是失智者的家屬，在無醫療資源和長照資源的協助下，必須全心投入照顧，寸步不離，才能讓失智者得到妥善的照顧。

這場阿茲海默症感恩音樂會，有王瑞瑜、方季惟、陳念澤及熊海靈歌手獻唱，林為洲和民眾黨新竹市長參選人高虹安並和王瑞瑜一起合唱「外婆的澎湖灣」，撫慰現場失智症患者和家屬的心靈。

林為洲和高虹安都認為，失智照顧是重大議題，應該不分黨派共同推動相關照顧政策，讓台灣的社會福利更好。

林為洲強調，失智者的長照政策，應不分黨派即刻處理，除了政策外，應該多舉辦公益活動，讓失智者及其家屬能出門散步、散心，分散注意力，政府單位應多加推廣「失智友善溝通技巧」，讓所有長輩及失智者在社區更自在安全的生活。