新冠肺炎本土疫情連9天升溫，今新增4萬9509例本土個案，是這波疫情自9月14日單日新增4萬9540例後，20天來本土單日確診最高記錄。與此同時，今也新增65例境外移入、31例本土死亡個案。

今日新增的4萬9509例本土個案中，有12縣市破千，以新北單日新增9495例居多，其次依序為台中6583例、台北5296例、高雄4914例、桃園4834例、台南3745例等。

與此同時，今日新增62例中重症個案，其中中症新增36例，重症新增26例。死亡個案則新增31例，年齡均在40多歲以上，無特殊死亡個案。重症亦無新增兒童或青少年重症個案。

昨領藥人次也寫下新高，達9219人份。醫療應變組副組長羅一鈞說，這是8月中這波本土BA.5疫情爆發以來的新高，前1次最高領藥人次出現在9月12日的8816人份。

羅一鈞指出，領藥人次增加是反映確診數增加的趨勢，目前國內口服抗病毒藥物的庫存很足夠，倍拉維（Paxlovid）仍有15萬人份，估計可使用1個多月，指揮中心已增購40萬人份，本周起將陸續分批到貨；莫納皮拉韋（Molnupiravir）目前庫存8.6萬人份，預估還可使用超過3個月。

指揮中心說明，今日新增65例境外移入個案中，為35例男性、30例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自英國、法國、越南、荷蘭及瑞士(各2例)，馬來西亞、中國、瑞典、德國及土耳其(各1例)移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年8月11日至10月3日。