PropertyTech，簡稱PropTech，房產科技，是2022年房仲產業最夯的詞，是整合大數據、引進AI，利用科技方式，提供民眾更便利的購售屋服務。隨著2020年新冠肺炎疫情爆發、2021年房市交易量火熱，PropTech成為眾房仲品牌眼中趨勢與未來。但身為「科技房仲」的永慶房屋早已超前布局，打造下一世代的房產科技，引領台灣房仲產業的科技創新。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，建置完整且全面的數位賞屋科技，提供消費者便捷、透明的線上賞屋體驗一直都是永慶最重視的服務之一。近年來消費者對於透明資訊、無接觸服務的需求明顯增加，永慶房屋更是加速優化《永慶房仲網》與《永慶快搜APP》的服務，讓消費者一指就能享受到最誠實、最便捷的服務。

獨家公開「周邊預售屋行情」 永慶讓消費者掌握最精準行情

以客戶最在意的誠實透明資訊為例，《永慶房仲網》與《永慶快搜APP》擁有讓消費者即時且方便取得、更容易判別行情資訊的優勢。陳賜傑分享：除了將成交行情揭露至門牌外，永慶也公開社區、大樓名稱，提供社區、路段、區域、甚至「房數格局」的行情趨勢分析。更特別的是，永慶房仲網獨家推出「周邊預售屋行情」，就是為了讓消費者掌握完整的區域行情，協助消費者做出最正確的行情判斷。

即時性是數位服務的致勝關鍵，永慶房仲網中，永慶房產集團的成交物件，只要交屋就會立即揭露成交行情，揭露的時間比內政部的實價登錄系統快1到2個月，行情更貼近時下市場趨勢。

提供消費者便捷、透明的線上賞屋體驗，是永慶房屋最重視的服務之一。(圖/永慶房屋提供)

永慶AI智能配對系統 為民眾省下近4成找屋時間

「物件上百個，看得眼花撩亂，最適合我的物件到底在哪裡？」相信是所有消費者心中最大的疑問，就由永慶的「AI智能配對系統」提出最佳解決方案！

陳賜傑分享，永慶房產集團的「AI智能配對系統」，能夠根據客戶對房屋的喜好和條件，自動推薦客戶適合的房子。更可以根據不同類型的消費者，採用不同推薦模式，精準推薦出客戶有興趣的物件。根據永慶房屋統計，永慶的AI智能配對系統讓客戶平均帶看次數比過去減少了近4成，甚至有些客戶只需要帶看2-3間房子，就能找到夢想房！

實境找房打破時間與空間限制 購售屋更有效率

買房最重視「眼見為憑」，為了減少消費者的時間成本，永慶房屋早已於2017年開始，整合VR、MR等技術，今年更啟動《元宇宙計畫》，整合AR、VR、MR、XR等技術與裝置，打造沉浸式的賞屋體驗，讓客戶不受時間和空間的限制，能快速、自由穿梭在不同物件當中。

而《永慶房仲網》與《永慶快搜APP》的「實境找房」服務，也打造720度的環景體驗，讓顧客在家也能全方位賞屋，陳賜傑進一步說明，「我們還提供『實境生活圈』功能，讓消費者在家除了可以720度賞屋外，還可以同時體驗生活圈，不只掌握屋況，更掌握週圍環境。

贏得消費者信賴是企業永續經營的根本，永慶房屋身為台灣房仲第一品牌與科技房仲，30多年來秉持「先誠實再成交」的精神，提供透明的資訊與服務，將持續建立新一代的房產科技來服務消費者，為消費者提供快速、精準、且誠實透明的購售屋服務。