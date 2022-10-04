南韓51歲知名主持人朴修弘（박수홍），2021年4月曾登上真人實境綜藝節目《我家的熊孩子》，透露自己遭親哥騙光近100億韓幣（約新台幣2.7億元）家產而登上新聞版面，他也因此暴瘦了15公斤，沒想到事後又發現兄嫂還瞞著他買下許多死亡保險，讓他晴天霹靂。而今天他原本準備與家人對簿公堂，沒想到卻遭到親生父親毆打，被送到醫院急救，令許多人大感震驚。

據了解，朴修弘出道多年不僅替父親還清債務，還投資經紀公司給親哥哥經營，沒想到哥哥及嫂嫂不僅將他視為搖錢樹，擔心他結婚就不再養家，因此堅決反對他結婚，之後還遭兄嫂騙走他上億韓幣的家產，讓他多年來付出的努力全都付諸流水，也讓他決心向兄嫂提告，豈料在準備訴訟的過程中，他又意外發現兄嫂瞞著他買了8個死亡保險，受益人還是兄嫂及其姪女，讓他更加痛心，一夕間暴瘦15公斤。

형이 이렇게 생겼어요 👀 친형제 맞는거같은데.. 저도 박수홍 어디 밖에서 낳아온 자식인가 어떻게 저럴수있나 생각했어요 pic.twitter.com/XQbL1YmxXk — Space Hedgehog 🦔 (@ppoppopower) October 4, 2022

而根據南韓媒體的報導，今（4）日上午10點，朴修弘現身首爾西區檢察院準備出庭審理兄嫂一家的私吞案時，以證人身分出庭的父親及姊夫也到場，但審理過程中朴修弘竟遭到親生父親毆打，甚至威脅他將使用武器攻擊，驚動當地救護車及警方到場，事後朴修弘也被救護車抬上擔架送往附近的醫院治療，具體的傷勢不明。

事實上，朴修弘與兄嫂決裂後，父母幾乎都站在哥哥那方，讓朴修弘彷彿成了家裡的罪人，除了遭到父母的無情對待，如今又遭到父親突如其來的攻擊，讓外界都感到相當心疼。

박수홍, 부친 폭행으로 실신.."父, 횡령 본인이 했다고 주장"



“대질 조사에서 충분한 안전조치가 확보되지 않았고 검찰의 무리한 조사 일정으로 가해자 3명과 피해자 1명이 만나야 해 (박씨가) 부담을 많이 느끼고 있었다”

“이게 피해자를 위한 행동이었나 의문” https://t.co/zbsigW2H3Z — skycat (@bleuchatte) October 4, 2022