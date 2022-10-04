擁有四年陸軍憲兵生涯的永慶房屋經紀人黃語超，在脫下帥氣的軍裝後，繫上永慶房屋黃領帶，轉任專業的房仲經紀人，軍中紮實的歷練也成為黃語超成功的墊腳石，入行不到兩年，就成功達標單月百萬業績及最高月收突破10萬元！讓原本只是保持嘗試心態的黃語超，意外往人生「薪」高峰邁進，也堅定他擔任房仲經紀人的意願，原來只要選對工作，高薪與升遷的機會近在眼前。

保障9個月5萬元及師徒制 退役轉職好安心

即便對於軍中生活已非常適應，但喜歡挑戰的黃語超毅然決定去外面的世界看看！黃語超看到在永慶房屋任職的國中同學事業小有成就，激起他也想挑戰房仲、挑戰高薪的企圖心，加上得知永慶房屋提供業務新人前九個月五萬元的月收入保障，且不綁約、不扣款，不用擔心菜鳥時期沒業績零收入，中途離職也不會追討，讓剛退役的黃語超，放心選擇加入永慶房屋，大幅降低轉職陣痛期。

「從穩定的軍中生活，跳到不熟悉的房仲業務，肯定感到很不安，幸好有一對一師徒制，讓我可以跟著師父跑，在永慶房屋當業務真的不難。」黃語超分享，從報到第一天開始，師父就帶著他跑行程、經營商圈、接待客戶、陪同看屋等，每一個階段都細心教導、傳承經驗，再搭配360小時紮實的訓練，迅速學習房產專業，秉持先誠實再成交的理念，將服務做到客戶感動，讓黃語超加入不到兩年，就創下單月業績破百萬、最高月收突破10萬元，享受前所未有的好「薪」情。

講求團隊合作是永慶房屋的企業文化，每位新人除了擁有專屬師父，遇到問題學長姐也會主動協助，在永慶當房仲一點都不孤單。(圖/永慶房屋提供)

升遷無門檻限制 不用爆肝也能月月晉升

相比軍中需24小時隨時待命，永慶房屋的彈性工作8小時制度，經由店長協調後，維持門店正常服務客戶，同仁可彈性安排上班時間，讓黃語超有感分享：「這是永慶獨有的工作彈性制度，讓我身在業務工作，也能有時間與朋友聚餐及陪伴阿嬤。」

此外，永慶房屋晉升制度和一般企業不一樣，是「月月晉升」制，每個月都有晉升、加薪的機會，且晉升不受年資限制，只要有能力就能晉升！「我就曾有一個月晉升兩次的經驗，只要努力、有能力，在永慶的發展真的有無限可能！」黃語超分享。

軍旅經歷造就不服輸性格 用專業與真心征服客戶

「不管什麼挑戰都要使命必達，是四年的憲兵歷練對我最大的啟發，護送國家元首的任務我都做過了，沒有什麼案件能難倒我！」黃語超分享，在今年六月得知某電梯大樓案件久未售出，主動聯繫屋主後得知此案已經手兩家同業委託，但因位於大樓中繼水箱和配電室旁邊，考量電磁波及內部格局不佳等因素，前後經過六個月依然乏人問津，但黃語超不輕言放棄，積極向屋主提出完整的售屋規劃。

黃語超在團隊的協助下，透過模擬裝潢App展示如何調整室內格局，學長也大方借出電磁波檢測儀器，並和黃語超一同到現場測量，細心的黃語超將裝潢模擬圖及電磁波數據貼在屋內，讓看屋客戶一目了然，最後不負眾望迅速在一個月後成交。屋主感動表示，黃語超態度專業嚴謹，也看到永慶房仲與同業大不同，深感要是當初先找永慶房屋就不用浪費這麼多時間。

從穩中求挑戰及發展 永慶房屋成就業首選

今年是黃語超加入永慶房屋的第二年，於今年七月就拿下全公司超級戰將的好成績，未來將朝三年內台北買房的夢想邁進。黃語超表示，因為陸軍憲兵隊的訓練，打造出高抗壓性和團結的性格，讓他能更沉靜面對工作及迅速融入團隊合作。黃語超也鼓勵想挑戰夢想的求、轉職者，永慶房屋提供完整的培訓制度，並保障前9個月5萬元收入，還有幸福成家基金等獎勵供爭取，提供新人最強大的後盾、讓新人安心打拼，只要敢於嘗試、積極學習，加入永慶房屋是你最好的選擇！