新北蘆洲驚見「高聳貨車」險碰紅綠燈 網嚇：霍爾的移動城堡

有網友在新北蘆洲區環堤大道上發現1輛「高聳貨車」，車上貨物堆到幾乎2層樓高，旁邊僅用矮小的鐵欄杆擋著，上面則用黑布蓋住，模樣相當驚悚，有網友說像是《霍爾的移動城堡》真實版；不過此行為已違反道路交通管理處罰條例，可開罰三千元以上一萬八千元以下罰鍰。

臉書「記者爆料網」分享1段網友提供的影片，該網友在新北市蘆洲區環堤大道上發現1輛堆滿貨物的貨車，貨物整整堆滿幾乎近2層樓高，周圍僅用鐵桿擋住，上方再用黑布蓋住，行駛過程中一度差點碰到紅綠燈，影片曝光引發討論，有網友形容像是似宮崎駿電影《霍爾的移動城堡》真實版。

其他網友留言「太危險了吧」、「好像是資源回收的車」、「感覺一轉彎就會傾倒，旁邊的駕駛都嚇壞了吧」、「這到底怎麼堆的，好佩服」、「放上貨物跟卸下貨物都很麻煩吧」。

據《道路交通安全規則》第79條，貨車裝載貨物高度自地面算起，大型車不得超過4公尺，小型車不得超過2.85公尺，若超過高度須向公路監理機關填具申請書，繪製裝載圖，並申請核發臨時通行證，才能憑證行駛，可開處新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰。