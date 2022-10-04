美股收紅盤，激勵台股今天開高走高，在台積電等大型電子權值股領漲下，指數收在13576.52點，上漲276.04點，漲幅2.08%，成交值新台幣1812.94億元，站穩13500點。
電子類股今天上漲2.74%，晶圓代工廠台積電、聯電表現不俗，台積電終場上漲12元，收在429元，漲幅2.88%；聯電收盤強彈6.65%，收在37.7元，上漲2.35元。IC設計廠聯發科終場漲幅4.56%，以573元作收，上漲25元。
美股收紅盤，激勵台股今天開高走高，在台積電等大型電子權值股領漲下，指數收在13576.52點，上漲276.04點，漲幅2.08%，成交值新台幣1812.94億元，站穩13500點。
電子類股今天上漲2.74%，晶圓代工廠台積電、聯電表現不俗，台積電終場上漲12元，收在429元，漲幅2.88%；聯電收盤強彈6.65%，收在37.7元，上漲2.35元。IC設計廠聯發科終場漲幅4.56%，以573元作收，上漲25元。
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