40歲男星黃少谷(少少)曾是五月天師弟團「強辯樂團」主唱，唱紅不少歌曲，後來更跨足戲劇《終極三國》，擄獲不少迷妹的喜愛。不料2017年樂團休團後，他不僅驚爆失業還負債上百萬，再加上疫情衝擊令通告銳減，逼得黃少谷只好轉行開計程車，近日他透露載客心得，感嘆自己也是一般人，需要生活。

黃少谷5年前強辯樂團休團後，曾發行專輯卻負債上百萬，後來2020年他與前天氣女孩成員Yumi(林采薇)登記結婚，哪料小孩才一出生就碰上疫情，令手頭上的演藝工作一夕歸零，為了扛起家計，他只好轉行服務業，當起月薪28k的一般上班族，近日更花半年考取小黃的營業登記證，盼能兼差多少補貼家計。

近日黃少谷在臉書發文，寫下深夜接客的心境，透露能做多少就做多少，「我從來不覺得我是個高高在上的人，我跟大家一樣，需要生活！我們都是普通人！」，他坦言這幾天一起床就跑計程車，在路上駕駛的確很危險，讓黃少谷忍不住感嘆：「真的好累」、「希望一切平安！」，老婆林采薇YuMi也留言「我跟阿摸愛你喔！安全擺第一知道嗎！阿不對！是上帝擺第一！」

其實，黃少谷去年疫情爆發工作被取消，就曾感嘆「這個疫情，也對我的夢想判了死刑嗎？」，後來他為了賺錢養家，登入求職網站找工作、偶爾會接綜藝節目，如今再辛苦駕駛計程車上路，讓不少粉絲寫下鼓勵：「能屈能伸的顧家好男人」、「注意安全小心開車」、「想到美麗賢妻與可愛的孩子，就把它化為力量」。