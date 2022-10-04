八德國民運動中心天花板坍塌連國際媒體都注目，蘆竹國民運動中心也遭爆缺失逾百項，國民黨桃園市長參選人張善政斥民進黨執政就是豆腐渣工程的保證，根本是「綠豆渣工程」，點名「桃園在地立委」鄭運鵬再度神隱，喊話道：「能不能為我們桃園市民生一次氣？即使只有一下下也好！」

蘆竹運動中心遭市議員詹江村踢爆有上百項缺失，包括電梯鋼纜被漏水鏽蝕已達可能斷裂程度，電梯間更因漏水出現「鐘乳石」，桃園市政府工務局回應反諷張善政選舉壓力太大，張善政對此表示，任何一個關心桃園市政建設的人都應該出來關心、發聲。

張善政同時點名對手、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，身為「在地立委」，「這次能不能為我們桃園市民認真生氣一次？即使只有一下下也好！」他直指，民進黨執政就是豆腐渣工程的保證，更是綠豆渣工程的保證。

「批評鄭文燦的論文就是選舉花招，民進黨抹黑張善政就要屈打成招！」張善政說，鄭文燦論文被說抄襲超過30％，鄭運鵬趕緊跳出來說是選舉花招，斥民進黨就是雙標的代表，反問：「你們的雙標還有下限嗎？」