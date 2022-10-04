10月4日是重陽節，也是世界動物日，民眾黨新竹市長參選人高虹安日前與動保團體進行座談會，並發表9大動物友善政見。她表示，隨著時代進步，動物權受重視，盼讓市民更加理解動物友善精神，並為毛小孩們打造更友善、宜居的城市。

為推廣動物保護精神與增加毛孩權益，高虹安提出4項政見，包括透過獎勵與補助的方式，積極於社區推廣寵物登記、晶片登入，並嚴格查緝非法養殖場；開設公費動保教育講座或營隊，將動保教育深耕社區、校園；推動「新竹市動物友善認證標章」，鼓勵各商家、企業支持動物友善政策；各大型公園試辦寵物活動與玩耍專區，提供飼主與毛小孩同遊的友善空間。

高虹安提到，流浪動物問題也困擾市民，尤其在在南寮地區，流浪動物追逐攻擊民眾的事件時有耳聞，在香山也有部分流浪動物損害農作物，造成農民困擾。因此，她也提出建立完善SOP，從源頭管理流浪動物族群捕抓、收容與絕育、送養等行動，改善流浪動物問題。

此外，為促進動物權利與改善救援制度，高虹安也提出，將全面檢討動物園和收容所之動物空間、環境、設備等，並以動物保護為原則改善；嚴格落實動物保護相關自治條例，暢通市政府與專業團體之間溝通管道；設立每日12小時動物救援專線與即時處理小組，透過公私協力合作建立新竹市非犬貓救援、收容等機制；培訓義務動保員、志工等，加入動物救援與照護行列。

高虹安強調，未來若當選進入市府，會積極來落實以上9大動物友善政見的承諾，將竹市打造成市民和動物和諧生活的共融城市。