「覓．黑川-美濃甜蜜巷Walk inn系列活動」之《黑川物語》歌舞劇，將於10月8日下午2點，在高雄市美濃客家文物館戶外廣場首演，這是一齣將美濃國小第三任校長黑川龜吉先生的故事，融合客語、華語、日語，改編而成的歌舞劇。本劇由高雄市政府客家事務委員會及財團法人高雄市客家文化事務基金會共同主辦，委由藝夥人表演製作團製作演出。

高雄市客委會楊瑞霞主委說明，「一等人忠臣孝子，兩件事讀書耕田。」這句客家諺語，清楚地道出了客家族群耕讀傳家的精神以及對教育的重視。黑川龜吉校長深感當時候美濃地區的孩童上學的不便與艱辛，在地方仕紳的請託下，努力向臺灣總督府爭取增設分校，讓當地學童可以就近就學受教育，雖然不久後就病逝，但遺願希望葬在美濃繼續守護當地的孩童，這樣的精神實在令人敬重。

今年適逢黑川校長逝世百年，因此才會辦理「覓．黑川-美濃甜蜜巷Walk inn系列活動」，希望透過音樂會、市集、小劇場、小旅行的方式，闡揚「教育善」的理念，以及族群文化教育平權的觀念。本劇也特別邀請美濃國中「美中時代」劇團的學生共同參與演出，也讓這齣劇更顯價值與意義。

藝夥人表演製作團曾鼎凱團長表示，當初聽到黑川校長的故事時，心中就直覺地想說要製作一齣適合親子闔家觀賞的戲劇，並且用歌舞劇的方式讓故事更有戲劇性與張力；自己本身也是客家青年，也想藉由歌舞劇的方式，讓大眾看到客家戲劇的另一種生命力。未來劇團也預計在美濃地區校園巡迴演出，讓更多的美濃學子能夠知曉自己家鄉的歷史與故事，增加對於家鄉的認同感與歸屬感。

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