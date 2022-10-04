因疫情延宕2年的國立台東大學「東舞社」成果發表會今年再度登場。（蔡旻妤攝）

因疫情延宕2年的國立台東大學「東舞社」成果發表會今年再度登場。（蔡旻妤攝）

因疫情延宕2年的國立台東大學「東舞社」成果發表會今年再度登場。（蔡旻妤攝）

因疫情延宕2年的國立台東大學「東舞社」成果發表會今年再度登場。（蔡旻妤攝）

因疫情延宕2年的國立台東大學「東舞社」成果發表會今年再度登場。（蔡旻妤攝）

東舞社成發延宕2年 學生喜極而泣(影片來源/記者蔡旻妤攝)

因疫情延宕2年的國立台東大學「東舞社」成果發表會今年再度登場，主題為「復古夜生活」，舞者台上奮力演出，舞者年齡廣泛，從國小到社會人士都有。

有大四學生在畢業前趕上登台機會，也有錯過成發的學長姊特地返校為學弟妹加油打氣，社課老師之一的八萬說，替學生開心，但也很揪心。

穿著OLD SCHOOL風格，搭配復古音樂，舞者們輪番上台熱舞，肢體表情也到位，台下掌聲、尖叫聲不絕於耳，台東大學「東舞社」成果發表以「復古夜生活」為主題，舉手投足，魅力四射。

東舞社舞風多元，從帥氣的LOCKING、HIP HOP，火辣的JAZZ、DANCEHALL，到充滿戲劇張力的WAACKING，用精湛舞技展現勤練成果，社長蔡翔宇說，原定6月舉辦成發，邀請國立台東女中、國立台東專科學校熱舞社共襄盛舉，但因疫情延期，2校學生無法參與，比較可惜。

英美系大四社員吳坊眉說，因疫情一延再延，「已經準備好了，又喊卡」，為了這次成發已經準備了2年，今年又從6月延至10月，「好不容易辦成，看到很多人來，很開心！」雖然即將畢業，但不一定是最後一次表演，「明年有心情可以再來參加。」

畢業多年的孫姓校友從臉書獲知訊息，特地帶著孩子從大武鄉開了1小時車程趕到現場，她說，看著台上的學弟妹們揮灑青春汗水，讓她回想起當年同樣熱血的自己。

為了讓演出盡善盡美，活動前共驗收3次才順利登場，社課老師八萬說，疫情起伏不定，有的社員等了4年沒有趕上成發，有的參加社團3年才終於等到登台演出的機會，如今圓滿落幕，「哭的哭、笑的笑，老師們在一旁看著，替他們揪心，也開心。」