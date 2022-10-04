灰狼主將唐斯（Karl-Anthony Towns）4日趕回球隊的練習，他因為生病而錯過球隊第一周訓練營，後來女友伍茲（Jordyn Woods）送他去醫院，現在已經沒事了，但體重從登錄的248磅（112.5公斤）掉到231磅（104.8公斤），暴減7.7公斤。有球迷在外頭看見唐斯，表示「他變得很瘦」，唐斯身高211公分。

唐斯告訴當地媒體《聖保羅先鋒報》說：「我沒辦法去任何地方，無法做太多身體活動。當我試著走路的時候，我一度因為能夠走出門口而感到興奮，雖然只是5到10分鐘的散步但對我很重要。」

看來唐斯病得不輕，他拒絕透露病情，「這個世界大家希望你分享每件事，有些事我想保留給自己和家人。」只確定不是COVID-19。女友伍茲在IG寫道她必須在慶生隔天就送唐斯去醫院，唐斯前日感覺好多了，過去一周的情況可能很嚇人。唐斯還說他非常想念籃球和隊友，受不了一直被困在家裡養病。

灰狼季外買來中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）與唐斯組成「雙塔」，唐斯過去都是打中鋒位置，為了轉型大前鋒他打算減輕一點體重，所以不完全是因為生病而變輕。灰狼新任總教練芬奇（Chris Finch）表示不會安排唐斯參加熱身賽開幕戰，暫時進行非對抗的輕度練習，預計他可以趕上本月中旬的例行賽揭幕。