丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）9月底突然宣布，自2023年起拔除次子尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的「王子」、「公主」頭銜，讓尤阿金王子公開反擊此舉讓孩子們受傷。對此，瑪格麗特二世昨（3）日發布聲明道歉，坦承低估了家人的反應，不過強調不會撤銷摘除頭銜的決定。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，瑪格麗特二世昨日發布聲明，坦言近日摘除王孫頭銜事件所引發的「強烈反應」影響到了自己。

她說自己是以女王、母親、祖母的身份做出決定，「但作為母親及祖母，我也低估了我小兒子及他家人感覺受影響的程度」，「對此我感到抱歉。」

瑪格麗特二世強調是思考許久才做出決定，尤其自己統治國家長達50年，自然而然必須回顧過去及展望未來，「作為女王，我的職責及願望是確保君主制能一直與時俱進。」她說有時這代表必須做出艱難決定，而且這將總是難以找到適當時機。

瑪格麗特二世也強調，擁有王室頭銜代表伴隨了一些承諾及職責，未來這些承諾及職責只會由更少數的王室成員承擔，她將其視為君主制迎向未來的必要調整。

女王在聲明尾聲指出，「沒有人能質疑孩子們、媳婦們及王孫們是我最大的快樂及驕傲」，希望家族現在能平和地解決紛爭。

瑪格麗特二世9月28日宣布拔除尤阿金王子4名子女的王子、公主頭銜，將改稱為蒙佩扎（Monpezat）伯爵及女爵，未來也將只能使用「閣下」（Their Excellencies）稱呼，而非「殿下」，受影響的包括23歲的尼古拉王子（Prince Nikolai）、20歲的費利克斯王子（Prince Felix）、13歲的亨瑞克王子（Prince Henrik），以及10歲的雅典娜公主（Princess Athena），新措施自2023年起實施。

目前住在法國的尤阿金王子9月29日接受丹麥小報《號外新聞》（Ekstra-Bladet）採訪時坦言，對母親的決定感到生氣，認為孩子們被「懲罰」了，「看到你的孩子被這樣不當對待並不好玩，他們無法理解。」

尤阿金王子的妻子瑪麗王妃（Princess Marie）也坦言，在這樣「臨時通知」後，女兒雅典娜公主在學校被霸凌。

這對夫妻1日接受丹麥日報《B.T.》訪問時也表示，新措施宣布後，「很遺憾」女王至今還沒試著和他們說話，尤阿金王子說：「這也是家人阿，或者隨便我們想怎麼稱呼。」

訪談期間一名法國女子走向尤阿金王子與瑪麗王妃，告訴他們對她來說，他們的孩子永遠都是王子與公主，報導形容婦人的話讓這對王室夫妻「感動到哭了」。

這對夫婦強調，即便家族以前所未見的方式分裂，他們也沒有考慮離開丹麥王室，強調會以自己的方式繼續工作，瑪麗王妃說：「我們從未對此有任何懷疑，希望沒有人懷疑這點。」

尤阿金王子目前與第二任妻子瑪麗王妃住在巴黎，他自2020年9月起在丹麥駐法國大使館擔任駐外武官。