918台東強震重創台鐵花東線鐵路，經台鐵搶修目前剩玉里往返富里段需由公路客運接駁，台鐵局因應國慶連假，已於玉里及富里站各備妥5輛接駁車，另於玉里站準備3輛預備車以疏運人潮。（台鐵局提供／羅亦晽花蓮傳真）

918台東強震重創台鐵花東線鐵路，其中又以連接玉里及富里的「新秀姑巒溪橋」受損較為嚴重，台鐵局目標在農曆年前搶通，因此目前往返2站均改由公路客運接駁。（台鐵局提供／羅亦晽花蓮傳真）

918台東強震重創台鐵花東線鐵路，經台鐵連日修復，已恢復花蓮往返玉里及富里往返台東間的通行，僅剩玉里往返富里路線仍待修復，需由公路客運接駁。台鐵局因應國慶連假，已於玉里及富里站各備妥5輛接駁車，另於玉里站準備3輛預備車以疏運人潮。

918強震造成台鐵花東線多座大橋損壞，花蓮往返台東通行一度受阻，改採類火車接駁因應，經台鐵局連日搶修，上月22日恢復花蓮往返鳳林、富里往返台東間的通行，鳳林往返玉里路段也於同月30日復駛，不過連接玉里及富里的「新秀姑巒溪橋」受損較為嚴重，目標農曆年前搶通，目前往返2站均改由公路客運接駁。

由於國慶連假將在本周末登場，花東屆時恐湧入大批旅遊及返鄉人潮，台鐵局也已在玉里及富里站各備5輛車待命，並在玉里站準備3輛預備車，其中1輛是低底盤車，因應旅客需求，屆時也將視火車訂票情況再增開輛次以提升運量。

花蓮運務段長吳金添說明車站接駁動線，玉里往富里接駁車停在車站正門，旅客下車就可轉乘，車程約50分鐘，到富里站後轉乘區間車往池上、關山、台東等各站，區間列車為每30分鐘一班。因此到富里後最多等10多分鐘就能銜接區間列車，從富里到台東區間車程約1小時。

此外，台鐵局上月30日起已恢復花東線鐵路玉里以北對號列車行駛，富里至台東間，每天上午6時至晚上9時，以每30分鐘開行1列次為原則，共開行對號列車6列次及區間車60列次。

台鐵局表示，接駁車、區間車均採區間計費，往玉里、富里、池上、關山、台東各站旅客，對號列車車票只需買到玉里站，玉里以南改買區間車即可，除可臨櫃一次買對號車及區間車票，也可直接用電子票證刷卡搭車。