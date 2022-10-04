華南銀副董事長林知延今天出席「WIW世界投資者周（World Investor Week）」一翻轉升息通膨下的投資新思維論壇上表示，投資自用住宅就像買藝術品一樣，如果你的財務能力買得起，就趕快買！當然也是要先評估自己工作在哪裏，現在台中、高雄、台南也都有很多工作機會，所以，在上班工作的區域內買自住房，只要能力可以負擔，建議早點買！

有關疫後的房地產前景，林知延認為，旅遊業在疫後可望有明顯復甦，其次，台商回流也會帶動商辦市場回溫！政府鼓勵海外人士回台創業，也是帶動房地產終端需求。 因此，對於房地產整體持樂觀看法。

而根據六都地政局日前公布今年9月的買賣移轉棟數統計，只有桃園市、台中市較8月微幅成長5.2%及1.8%，對照去年同期只有台中市微增2.2%，其餘都會區都呈現衰退，總計六都今年9月共18358棟，月減4.2%，年減14.2%。

根據六都統計9月份買賣移轉棟數，台北市1958棟，月減12.4%，年減21.3%；新北市4120棟，月減7.8%，年減21.3%；桃園市3663棟，月增5.2%，年減2.4%；台中市4098棟，月增1.8%，年增2.2%；台南市1757棟，月減12.9%，年減20.9%；高雄市2762棟，月減5.6%，年減24.9%。