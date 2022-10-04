如果教師擁有逆天顏值，學生的上課意願是否會變高？湖北潛江一名正妹教師，因為擁有一張姣好的臉蛋與浪漫的大波浪捲髮，在上課時被台下的學生錄影，因為老師實在太漂亮，教室外還有其他「旁聽」同學，想要目睹老師的風采，這也讓不少學生開玩笑地自嘲：「這堂課太受歡迎了，應到30人，實到300人！」

透過網路上流傳的影片可以發現，這名正妹老師有著精緻又白皙的臉蛋，留著一頭長捲髮，黑白相間的洋裝顯得氣質優雅，知性流利的口條深受同學們的喜愛，甚至還有其他班的學生特地跑到教室外面，隔著鐵拉門朝教室內張望，想要一睹老師的女神風采。

正妹老師不但擁有一張美麗的臉蛋，對學生也很有耐心。(圖/微博)

許多學生爭相目睹正妹老師的風采。(圖/微博)

而這名老師不僅顏值爆表，跟學生的充滿智慧的對話，也讓大家印象深刻。一名學生上提問：「老師老師，我最近在網上看到有些人說我們只不過是職業院校......」正妹老師不但沒有忽視此提問，反而是很有耐心的回應道：「我們只是在不擅長的跑道上，比別人跑得慢了一丁點，但是有一句話說得很好，乾坤未定你我，皆是黑馬。」頗有深度的回應，也讓外界紛紛想知道這名老師的真實身分。