高市府YT頻道「緊看邁」系列，釋出最新影片，大玩「穿越哏」，行銷高市府2年內規畫14座運動中心。（柯宗緯翻攝）

宣傳片大玩「穿越哏」 高市府2年拚14座運動中心

高雄市長陳其邁力拚連任，近日卯足全力宣傳市政，高市府YT頻道「緊看邁」系列，釋出最新影片，大玩「穿越哏」，男女主角一個move竟從沙發穿越到明亮運動中心，感到傻眼不知所措，藉此行銷高市府2年內規畫14座運動中心，要民眾別再當「沙發馬鈴薯」，沒有理由不運動。

下班後，不少人愛當沙發馬鈴薯，窩在家邊吃零食邊追劇，這支宣傳片描述男女主角在家舒服享受洋芋片追劇，突然有人從眼前走過，兩人頓時看傻眼，接著場景突然移到中心，接著電燈突然亮起，下一秒兩側的人都在跑步機上運動，形成強烈對比，短短20秒影片，十分詼諧、深植人心。

高市府指出，目前歸畫13＋1座運動中心，動土9座、完成4座，已完成的有鳳山、左營、苓雅及大寮等處，將服務逾200萬名高雄鄉親，秉持一座一特色原則，導入競技複合式園區、運動平權、全齡參與、運動科學等概念，提供輕鬆無壓力的運動環境，滿足民眾運動需求。

此外，美濃、前鎮、鹽埕等3座運動中心預計2022年底完工、前金運動中心預計2023年底完工、5座運動中心（楠梓坑、三民、小港、鼓山、岡山）目前也已經動工，至於第14座路竹運動中心日前已拍板落腳路竹高中。高市府強調，未來運動中心將逐步擴及其他行政區，讓市民得以就近至環境良好的運動中心，以強化自身健康，進而提升城市競爭力。